Netflix : Please Like Me, Lovesick et Fresh Meat, trois séries à rattraper en urgence 

On associe Netflix avec Orange Is The New Black, House of Cards, Daredevil ou encore Stranger Things mais la plateforme de streaming héberge également d'autres séries intéressantes, au delà des classiques vus et revus que sont Friends, That's 70 Show ou Prison Break. C'est le cas de l'hilarante Chewing Gum, dont la première saison est disponible sur Netflix (la deuxième vient tout juste d'être diffusée sur E4, sa chaîne d'origine) et que l'on vous a chaudement recommandé. Dans le même état d'esprit, celui de séries anglophones à l'humour décomplexé et moins formaté que ce que l'on a l'habitude de voir, on vous propose aujourd'hui de découvrir trois séries à binger sans plus attendre !

Please Like Me

Please Like Me a été créée par Josh Thomas qui partage quelques points commun avec Lena Dunham. Tout comme la showrunner et star de Girls, l'australien a créé, écrit et joue dans une série mettant en scène les êtats d'âme d'un vingtenaire à la fois terriblement agaçant et attachant. Les prémices de la série ont cependant un peu plus de susbstance que ceux de sa consœur américaine, Josh se fait larguer par sa copine de longue date, persuadée qu'il est gay, et doit également rentrer vivre chez sa mère qui vient de faire une tentative de suicide. Dès le générique et la chanson "I'll Be Fine" (Clairy Browne & The Bangin' Rackettes), on comprend pourtant que le motto du héros sera de faire comme si tout allait bien. Josh pratique une politique de l'autruche qui confère à Please Like Me le statut de véritable dramédie. Contrairement aux nombreuses séries ayant galvaudé ce terme, tirant généralement plus sur le drame à l'image de OITNB, la série oscille parfaitement entre comédie et drame, signe d'une qualité d'écriture exceptionnelle. Les quatre saisons de Please Like Me sont disponibles sur Netflix, la série s'est arrêtée en février 2017.

Fresh Meat

Direction l'Angleterre avec Fresh Meat, série située dans une université fictive de Manchester où l'on suit l'improbable collocation de six étudiants de première année. Oubliez le trash et le rock'n'roll de Skins, diffusée à l'origine sur Channel 4 cette série ne joue pas la carte de la surenchère. C'est une retranscription plutôt fidèle des problèmes et petites joies courantes rencontré par de jeunes étudiants. Si Fresh Meat n'est pas un coup de cœur instantané, la série gagne en intérêt au fil des épisodes et alors que se dessinent avec susbtance les différents personnages. Ceux-si sont d'autant plus appréciables qu'ils dépassent rapidement le stade de stéréotypes, propres à ce genre de séries. Les quatre saisons de Fresh Meat sont à voir sur Netflix, elle s'est terminée en mars 2016.

Lovesick

Lovesick est une survivante ! Diffusée à l'origine sur Channel 4 en 2014 sous le nom de Scrotal Recall (clin d’œil à Total Recall et au scrotum du héros de la série), elle a finalement été reprise par Netflix qui en a fait une production maison en 2016. L'ouverture de la série est pour le moins original, Dylan découvre qu'il est atteint de chlamydia, le voilà alors contraint à recontacter toutes ses anciennes petites amies et autres partenaires sexuelles pour les prévenir. Lovesick multiplie donc les flashbacks pour nous montrer ses romances passées. Aux côtés de Dylan, romantique invétéré ses côtés, il y a également ses meilleurs amis Evie et Luke, la première est amoureuse de lui quand au second il est irrésistible de superficialité et immaturité. Un trio dont a hâte de découvrir la suite des aventures sur Netflix... Petit Plus : la bande originale réunie la crème de la crème des morceaux anglais les plus hypes du moment !