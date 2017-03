Netflix : Les nouveautés pour le mois de mars

Chaque début de mois, vous connaissez le rituel, on fait le point sur les concerts à venir à Paris mais aussi sur les nouveautés du catalogue Netflix. Pour ce mois de mars 2017, il y a du beau monde qui se presse au portillon de la plateforme de streaming. En ce début mars on peut ainsi citer l'arrivée de la saison 5 de Falling Skies et de la saison 4 de Luther. Il s'agit des ultimes saisons de ces deux séries même si Idris Elba, qui tient le rôle principal de la seconde, a révélé il y a quelques mois qu'une cinquième saison avait de grandes chances de devenir réalité. A noter aussi l'arrivée de Swiss Army Man, film inédit et complètement déjanté avec Daniel Radcliffe qui joue un cadavre ! On se régalera aussi en rematant La revanche d'une Blonde, le Rocky Horror Picture Show ou Matilda !

Séries Netflix

Ce mois de mars marque l'arrivée de trois nouvelles séries Original Netflix. La plus attendue d'entre elle est sans conteste Iron Fist ( 17/03) qui s'inscrit dans l'univers Marvel. Son héros Danny Rand, disparu depuis quinze ans, fait son retour à New York afin de reconquérie l'entreprise familiale mais il ne va pas tarder à devoir choisir entre sa famille et ses devoirs en tant qu'Iron Fist ( son double sous lequel il chasse le crime aidé par des techniques d'arts martiaux). Marre des super héros ? Avec 13 Reasons Why (31/03) Netflix s'attaque à un sujet délicat celui du harcèlement chez les adolescents à travers l'histoire d'Hannah Baker, une jeune fille qui s'est suicidée et qui explique son geste par 13 raisons, toutes rattachées à une personne de son entourage. Cinq Hommes et une Guerre (31/03) est une série documentaire qui se focalisent sur le travail de cinq réalisateurs américains concernant la seconde guerre mondiale. Le 10 mars c'est la série Love, produite par Judd Apatow, qui sera de retour pour une seconde saison. On avait été un peu déçu par la première saison, on espère donc que cette suite sera un peu plus convaincante, la bande-annonce fait en tout cas très envie ! On a assez hâte en revanche de découvrir la troisième saison de Grace & Frankie (24/03), série pour le moins original où deux femmes octogénaires doivent apprendre à cohabiter après que leurs époux les aient quitté pour se marier ensemble !

Films Netflix

Netflix est de plus en plus présent dans le domaine des films originaux. Ce mois ci débarque ainsi Burning Sands ( 10/03) présenté en avant-première au festival de Sundance. Une histoire de fraternité afro-américaine où une nouvelle recrue lutte entre l'envie de se conformer aux rites de passages et celle d'y mettre fin. Egalement présenté à Sundance Deirdra & Laney Rob A Train ( 17/03) est une comédie où deux adolescentes qui décident de voler un train après que leur mère ne soit mise en prison. Le biopic The Most Hated Woman in America (14/03) sera présenté à South By Southwest avant d'arriver sur Netflix, ce film s'intéresse à la vie de Madalyn Murray O'Hair, une célèbre activiste athée américaine ! Le long-métrage qui suscite le plus notre curiosité est sans conteste The Discovery ( 31/03) où la preuve de la vie après la mort est apportée par un scientifique et que des millions de gens se mettent alors à se suicider après cette découverte. Un film intriguant avec Jason Segel ( How I Met Your Mother), Rooney Mara et Robert Redford dans les rôles principaux.

Stand Up

Comme chaque mois une floppée de nouveaux spectacles de stand up arrivent sur Netflix mais celui qu'on attend avec le plus d'impatience c'est celui d'Amy Schumer The Leather Special ( 07/03) totalement inédit. A voir aussi : Jim Norton Mouthful Og Shame, Felipe Neto My Life Make No Sense / Joy Koy Live From Seattle