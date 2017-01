Netflix : Les nouveautés de Janvier 2017

Bonne année à tous ! En ce 1er janvier où vous vous réveillez, peut-être, avec la gueule de bois, l'envie de rester chiller sous la couette en regardant Netflix doit être plus forte que jamais ! On vous propose donc de découvrir tout ce qui vous attend en janvier sur la plateforme de streaming. Et si vous êtes impatient d'en savoir plus sur les créations originales Netflix, côté séries, qui seront diffusées en 2017, on vous a préparé un recap non exhaustif ! En ce 1er janvier, les nouveautés sont encore un peu maigre : Des Vents Contraires, film de Jalil Lespert avec Benoit Magimel et Audrey Tautou, un documentaire sur Pelé (Naissance d'une légende , de petites séries (The Principal, Halo Legends) mais le reste du mois promet.

Séries

La série la plus attendue de ce mois de janvier sur Netflix ce sont Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, adaptée de la série de livres de Lemony Snicket. Neil Patrick Harris y joue le rôle du terrible comte Olaf, autant dire qu'après la déception du film sorti en 2004, on attend beaucoup de cette série dont la saison 1 contiendra huit épisodes (couvrant les quatre premier livres de la saga qui en compte 13 au total). Rendez-vous le 13 janvier pour découvrir les malheurs qui s'abattent sur trois adorables orphelins ! Autre série très attendue, Riverdale, il ne s'agit pas d'une création originale, mais d'une reprise de la série de la CW en J+24 diffusée à partir du 27 janvier à raison d'un épisode par semaine. La série est inspirée par un comics du même nom et devrait être mix de Twin Peaks, pour l'ambiance mystérieuse, et de Pretty Little Liars pour le côté teen ! A noter également l'arrivée de Frontier saison 1 (20/01), Docteur Foster saison 1 (31/01), Shadowhunters saison 2 ( 03/01).

Films

Côté film, Netflix proposera plusieurs créations originales : Coin Heist (06/01), un film avec Sasha Pieterse ( Pretty Little Liars) où un groupe de lycéens se liguent pour sauver leur lycée en levant des fonds. Aucun détail n'a filtré en revanche sur la comédie Take The 10 (20/01), les thrillers Clinical (13/01) et iBoy (27/01) raconteront respectivement l'histoire d'une psychiatre en proie à des troubles personnels et l'histoire d'un jeune homme partageant sa conscience avec celle d'un téléphone portable (!). On vous recommande en revanche le très drôle Sans Sarah rien ne va, une comédie à mourir de rire avec Jason Segel et Kristen Bell. A voir également, le drama The Place Beyond the Pines, de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling, Eva Mendes et Bradley Cooper. Les amateurs de stand up pourront se régaler (ou pas) avec Gad Elmaleh Part en Live, une exclusivité Netflix enregistrée à Montréal .