Netflix : Girl Boss, 13 Reasons Why... tout ce qu'il faut savoir sur les nouvelles séries Netflix du printemps

Mercredi 8 février Netflix organisait une série de panels à New York, l'occasion pour la chaîne de faire le point sur les nouvelles saisons de Orange Is The New Black ( dont la date de retour a été dévoilée), House of Cards ou encore Grace and Frankie mais aussi de présenter ses nouveautés pour le printemps. Le service de streaming avait annoncé vouloir mettre l'accent sur les créations originales, c'est effectivement le cas puisque depuis début janvier chaque semaine découvrir au moins un film original et une nouvelle saison ou série originale par semaine sont proposés. Focus donc sur les nouveautés du printemps qui ont été dévoilées lors de ces différent panels new-yorkais !

13 Reasons Why

13 Reasons Why a reçu beaucoup d'attention car c'est une série produite par Selena Gomez, et dont le premier trailer, intriguant, a été dévoilé il y a quelques jours. Cette adapatation d'un best seller pour jeunes adultes aborde les thèmes du suicide, de la dépression, du harcèlement et de la boulimie. Autant de sujets qui ont touché Selena Gomez qui a précisé lors du panel : " Je traversais une période très difficile lorsque la production a été lancée. J'ai disparu pendant 90 jours, et là où j'étais j'ai rencontré des tonnes de jeunes là qui parlaient beaucoup de ce que les personnages [de 13 Reason Why, NDLR] vivent". La chanteuse a également précisé "je ne supporte pas les réseaux sociaux" car "je ne supporte pas ce qu'ils donnent à voir de la réalité, et cette série est quant à elle aussi réelle que possible". Les treize épisodes de la série seront dévoilés le 31 mars.

Girlboss

Autre adaptation d'un livre, mais biographique cette fois ci, Girlboss s'inspire du parcours de Sophia Amoruso, fondatrice et ancienne PDG de Nasty Gal, site de vente de vêtements en ligne. Britt Robertson (Under the Dome, Tommorowland) y joue le rôle de l'entrepreneur tandis que Sophia Amoruso et Charlize Theron sont productrices exécutives de la série. L'actrice oscarisée a expliqué qu'elle avait été attirée par le pitch de la série car elle a " construit toute sa carrière sur des personnages flingués et imparfaits." Les treize épisodes de la série seront dévoilés le 21 avril.

Dear White People

Les adaptations vont bon train chez Netflix mais cette fois ci c’est un film qui a inspiré une série au géant du streaming. Sorti en 2014 le film suivait un petit groupe d’étudiants afro-américains évoluant dans une université très blanche et prestigieuse des Etats-Unis. Justin Simien, réalisateur et scénariste du film original, sera aux commandes de la série qui fait appel aux même personnages, joués par des acteurs différents ( à l’exception de l’acteur qui interprète le rôle de Troy Fairbanks). Les dix épisodes de la saison 1 seront dévoilés le 28 avril prochain.

Casting JonBenét

Ce n’est pas une série mais un film semi-documentaire semi-fictionnel, et l’un des plus intriguant que Netflix ait pu proposer. Après la passionnante série Making A Murderer, la plateforme de streaming s’intéresse à un autre meurtre qui fascine les Etats-Unis depuis plus de 20 ans. Celui d’une mini miss, retrouvée morte le jour de Noël dans la cave du domicile familial quelques heures après le signalement de sa disparition. La justice américaine n’a jamais réussi à découvrir qui était son meurtrier. La documentariste Kitty Green est retournée sur les lieux du crime pour interroger les locaux tout en menant en parallèle un casting pour incarner les différents protagonistes de l’affaire. A découvrir le 28 avril prochain.

Anne

Amoureux des séries costumées vous allez vous régaler avec cette adaptation (oui, encore !) d’ Anne … la maison aux pignons verts. L’histoire d’une jeune orpheline adoptée par un frère et une sœur au début du siècle sur une petite île canadienne. L'oeuvre a déjà été adaptée plusieurs fois en film, téléfilms, dessin animés et même en manga. La série sera dévoilée le 12 mai sur Netflix.

Bill Nye Saves The World

Bill Nye est un peu le Mac Lesggy américain, il a vulgarisé la science auprès de millions de jeunes téléspectateurs américains. Sur Netflix, il tiendra une sorte de talk show où il recevra de nombreuses personnalités pour des discussions scientifiques et des relations de la science avec la pop culture, la politique et la société en général. Les treize premiers épisodes du show seront dévoilés le 21 avril.