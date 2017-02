Netflix et des bébés heureux dans le top insolite de la semaine

Vous le savez, la toile regorge de news insolites. Mais c'est justement ça qu'on aime. Par exemple, saviez-vous que de nos jours, l'infidélité pouvait s'étendre jusqu'aux séries ? Pardonneriez à votre partenaire si il/elle regardait la suite d'une série sans vous attendre ? Visiblement pour certains, c'est un drame. Et le plus beau, c'est que chez Netflix, on vous donne des astuces pour faire votre coup en douce. Aussi, nous nous sommes interrogés cette semaine : quelle est la chanson qui rend les bébés heureux ? Si jamais votre enfant vous fait vivre un enfer, on a trouvé le morceau parfait.

Quand un bar propose de la bière gratuite quand il pleut...

L'infidélité des séries, vous connaissez ?

Le Nokia 3310 est de retour !

Quand un serpent se coince dans l'oreille de son propriétaire

Quelle est la chanson qui rend les bébés heureux ?