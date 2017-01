NBA : Demarcus Cousins joueur le plus cher ?

Selon de nombreux médias américains, le pivot de Sacramento pourrait signer une prolongation de contrat de 5 ans pour 200 millions de dollars l’été prochain. Soit la coquette somme de 40 millions de Dollars la saison. Il deviendrait le joueur le plus cher de la ligue et de l’histoire. Affaire à suivre. Un match de la saison régulière en Europe… C’était le NBA Global Game jeudi soir à Londres ! Et Virgin Radio vous a fait gagner des places pour cette rencontre !

Les Nuggets de Denver n’ont fait qu’une bouchée des Indiana Pacers : victoire 140-112 pour les joueurs du Colorado. Côté Indiana, à noter le bon match du Français Kévin Séraphin. Très peu utilisé cette saison, le Guyanais a scoré 10 pts et pris 5 rbds en 20 minutes de jeu. Un gros match à voir demain ! Les Golden State Warriors reçoivent les Cleveland Cavaliers dans la nuit de lundi à mardi.

Nul doute que les Warriors vont vouloir venger leur honneur devant leur public après la défaite face à Cleveland le 25 décembre dernier …Les Cavs qui ont passé une sale semaine : deux défaites de suite. Et ça coïncide avec les deux premiers matchs de la recrue Kyle Korver. Agenda chargée pour les Warriors qui vont recevoir aussi OKC dans la nuit de mercredi. Les retrouvailles entre Kevin Durant et son ancien coéquipier du Thunder, Russel Westbrook, devenu depuis le meilleur joueur de la ligue cette année .