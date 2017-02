Nathan Sykes dans le Lab Virgin Radio à suivre en Facebook Live dès 16h30

Journée chargée chez Virgin Radio en ce mardi 7 février. Vous avez d'abord rendez-vous à 15h pour un Facebook Live avec Tibz mais ce n'est pas tout ! A 16h30 c'est Nathan Sykes qui débarque dans les studios de Virgin Radio pour enregistrer un Lab Virgin Radio avec Lionel. Au programme : interview et session acoustique à suivre en direct sur la page Facebook de Virgin Radio. L'occasion pour le chanteur anglais de nous parler de son premier album solo sorti il y a quelques mois, Unfinished Business et probablement de nous jouer son très émouvant nouveau single, Famous !

Nathan Sykes a fait partie, pendant 5 ans, du célèbre boys band The Wanted avant de choisi de prendre son envol en 2014. Depuis, il a été à l'affiche des tournées des Little Mix ( The Get Weird Tour en 2016 dont il a assuré les premières parties au Royaume-Uni) mais aussi d'Alessia Cara pour le Know It All Tour. L'artiste n'ayant pas de concert prévu, pour le moment, en 2017, connectez vous dès 16h30 sur la page Facebook de Virgin Radio pour ne rien rater de son passage dans le Lab où il poussera la chansonnette. A toute à l'heure !