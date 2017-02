Musilac 2017 : Découvrez les 11 nouveaux noms de la programmation 

Pour la Saint-Valentin Musilac vous a donné rendez-vous ce vendredi 17 février pour découvrir les noms qui s'ajouteraient à la programmation du festival. Chose promise, chose due, on vous propose donc de découvrir avec nous les artistes qui rejoindront du 13 au 16 juillet prochain le festival qui se tient depuis quinze ans à Aix-Les-Bains. Le 13 juillet, Last Train, Lescop, Paradis et Two Door Cinema Club rejoignent le line up, le 14 juillet ce sont les vétérans de Midnight Oil qui s'ajoutent, le 15 juillet bienvenue à Birdy, Cocoo, Max Jury, Texas et Vitalic et Talisco ferme la marche le 16 juillet. Plutôt sympa non cette programmation ?

#Musilac2017 - Episode 7/1511 noms s'ajoutent à la programmation !Viens fêter les 15 ans avec nous ???? >> https://t.co/AXSCB2ZtIG pic.twitter.com/sagRukGeIX — Festival Musilac (@musilac) 17 février 2017

Musilac affiche une programmation au top pour 2017, comme tous les ans d'ailleurs, avec également Justice, Jamiroquai, Julien Doré, Kungs, Phoenix, Vianney, Petit Biscuit, LP ou encore Sting, pour ne citer qu'eux ! Les Pass 1, 3 et 4 jours sont ouverts mais ne tardez pas à réserver pour être certain d'être à la fête du 13 au 16 juillet prochain à Aix-Les-Bains. Comptez en tout cas sur Virgin Radio pour être de la partie !