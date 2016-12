Musilac 2017 : Julien Doré, LP, Petit Biscuit... Les nouveaux noms de la prog'

Le festival Musilac fête ses 15 ans cette année et a prévu pour l’occasion une programmation d’exception. Les 13, 14, 15 et 16 juillet prochains, il y aura du très beau monde à Aix-les-Bains et ce ne sont pas moins de huit nouveaux noms qui viennent d’être ajouté à la programmation de l’événement. Tenez-vous prêts, LP, Petit Biscuit, Fritz Kalkbrenner, Airbourne, Steve’n’Seagulls, Lee Fields & The Expressions, Kery James et Pone se produiront cet été pour cette édition anniversaire de Musilac en partenariat avec Virgin Radio ! Ils rejoignent ainsi Phoenix, Die Antwoord, The Lumineers, Archive, Vianney, Calypso Rose, Sting et Justice à l’affiche. [MàJ 21/12/2016 ] Julien Doré rejoint la programmation de Musilac pour notre plus grand bonheur !

On notera les concerts d’ores et déjà attendus de LP, la nouvelle sensation pop rock, Petit Biscuit, le jeune producteur prodige et Fritz Kalkbrenner, le maître de l’électro. Pour rappel, les pass 3J, 1J, Camping, Collector et Musilac Experience sont en vente dans tous le réseaux FNAC ainsi que les réseaux de l’Office de Tourisme d’Aix-les-Bains. Ne manquez pas les 15 ans de Musilac, une édition qui s’annonce épique !