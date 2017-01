Musilac 2017 : Jamiroquai fait son retour et rejoint l'affiche du festival

Hier soir, on a tous retenu notre souffle lors que Jamiroquai a publié sur teaser de 22 secondes sur les réseaux sociaux annonçant son retour imminent. Cela fait sept ans que le groupe anglais n’avait plus rien sorti, depuis leur septième album Rock Dust Light Star en 2010. Si on en croit la courte vidéo, Jay Kay et sa bande devrait revenir incessamment sous peu avec un nouvel album qui devait initialement sortir en novembre. Le teaser est accompagné de la phrase « Arrive vers une planète près de vous… » et de l’énigmatique hashtag #AUTOMATON (titre du nouveau single ? du nouvel album) qui illustrent les notes électroniques du futur morceau. Nous excités, vous avez dit ? Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Jamiroquai vient également de rejoindre l’affiche du festival Musilac 2017 du 13 au 16 juillet prochain à Aix-les-Bains.

On avait déjà été largement convaincu par le début de la programmation de Musilac 2017 avec Phoenix, Julien Doré, Justice, The Lumineers, LP ou encore Petit Biscuit, le concert de Jamiroquai le 16 juillet pour son unique date en festival français ne fait que confirmer qu’il va falloir vite prendre nos places pour l’édition anniversaire du festival à Aix-les-Bains ! Un pass 3 jours à la carte (les festivaliers pourront choisir leurs jours) au prix de 143 euros vient par ailleurs d’être mis en vente ce matin, direction le site officiel de Musilac 2017 !