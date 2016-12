Muse, Red Hot Chili Peppers, Jain... Les meilleurs lives de 2016

Il ne reste plus que quelques jours avant que l’année 2016 ne s’achève… et quelle année, sûrement l’une des plus riches musicalement depuis bien longtemps. Entre sorties d’albums innovants et retour de nos artistes préférés, on ne savait plus trop où trop donner de la tête ces douze derniers mois. Bien sûr, 2016 a également été rythmé par de nombreux concerts et festivals, dont certaines resteront dans les annales ! On retrouve parmi eux ceux de nouveaux talents qui nous ont charmés, mais aussi de pionniers qui n’ont pas failli à leur réputation de bêtes de scène. Puisque l’heure est à présent au bilan, VirginRadio.fr fait sa rétrospective aussi et vous dévoile sa sélection des meilleurs lives de 2016 !

Muse

À l’occasion du Drones Tour qui présentait leur 7e album studio du même nom, Muse s’est produit à de nombreuses reprises en France cette année, pour notamment six concerts à guichet fermé à l’AccorHotels Arena de Paris et une date exceptionnelle à la Tour Eiffel. Un concert de Muse c’est avant tout un spectacle où l’on ne s’ennuie pas une seule seconde. Scène qui tourne à 360°, projections d’images, ballons gonflables de part et d’autres ou encore pluie de confettis… Le show est impressionnant ! Muse assure un concert sans aucun faux pas, sans aucune fausse note qui leur fait mériter largement leur première place au classement des meilleurs lives de 2016.

Red Hot Chili Peppers

Les Dieux du Live ont fait leur retour sur scène en France cette année avec une série de concert à l’AccorHotels Arena (et une date malheureusement annulée pour cause d’intempéries à Montpellier). Les Red Hot Chili Peppers et leurs quelques trente ans de carrière derrière eux étaient très attendus, le monde s’impatientait de voir ce que valait leur dernier album The Getaway en live, et si la bande n’avait pas perdu de sa fougue, même sans John Frusciante. Pari gagné, le show proposé est à la fois visuel et musical, les Californiens nous ont montré ce qu’était le rock, le vrai, et ont accompli tout ce qu’on attendait des meilleures performances live, c’est à dire de l’énergie, de la spontanéité et des solos à n’en plus finir.

Jain

Jain, l’une des plus belles révélations musicales de l’année 2016, a fait le tour des festivals cet été (22 dates en tout !) et personne ne pouvait passer à côté. On ne vantera jamais assez sa melting pop rafraichissante et brillant, qui s’adapte alors parfaitement au live. Sous ses airs de jeune fille réservée, Jeanne de son vrai nom est en réalité une vraie boule d’énergie qui ne s’arrête jamais. Son show nous a complètement séduits avec un ingénieux système de loop qui fait oublier qu’elle est seule sur scène mais aussi un live qui n’a fait que gagner en qualité au fil des dates. De plus, une surprise de taille à la fin fait s’achever le concert de la meilleure façon qu’il soit. Un vrai coup de coeur !

Synapson

Une autre jolie surprise de 2016 s’appelle Synapson, le duo électro français composé par Paul et Alex qui a lui aussi fait la tournée des festivals cet été. Les Synapson jonglent entre leurs instrus, chantent à certains moments et font monter des guests inattendus sur scène (Anna Kova qui chante sur All In You ou encore Benjamin Diamond, la voix du tue Music Sounds Better With You pour ne citer qu’eux) Alors qu’ils nous avaient proposé jusque là des shows qui se rapprochaient plus d’un DJ Set, les deux musiciens nous ont présenté dès le mois de juin 2016 leur nouveau live épatant, revigorant, qui a fait son petit effet partout où le duo est passé.

Adele

Très attendue dans la capitale, Adele était à Paris pour deux dates en juin dernier et n’a certainement pas déçu les fans qui se sont arrachés les billets des concerts. La chanteuse britannique dont la musique n’est pas spécialement faite pour faire pogoter les foules a pourtant une espèce d’aura mystique autour d’elle et ne peut que susciter l’admiration sur scène. Elle donne tout, prouve que sa voix - l’une des plus belles de tous les temps - ce n’est pas du fake, enchaîne blague sur blague, montre à quel point son public est important pour elle, et nous fait quitter la salle un sourire aux lèvres, comme si on revenait d’une autre dimension de bonté, de générosité et de talent.

Flume

Avec la sortie de son second album Skin cette année, Flume a mis tout le monde d’accord et s’est imposé comme l’un des meilleurs artistes électro du moment. Pour avoir eu l’occasion de le voir plusieurs fois sur scène en 2016 entre les festivals auxquels il a participé et le Skin World Tour qui est passé plusieurs fois par l’Hexagone, on peut vous affirmer que son set est parfaitement rodé. Sur des morceaux mélodiques, il y montre tous ses talents de producteur, ses titres aux accents hip-hop soulèvent les foules, tandis que ses chansons plus pop, parfaitement taillées pour les radios, font chanter tout le monde. Terriblement efficace !

Pete Doherty

Pete Doherty est imprévisible. On ne sait jamais ce à quoi on peut s’attendre à chacun de ses concerts, ni même s’il viendra en fait. Le 16 novembre dernier, il assurait le concert de ré-ouverture du Bataclan (après que Sting se soit chargé de la ré-inauguration) et n’avait pas le droit au faux pas tant ce live était symbolique. Tous les spectateurs présents ce soir là pourront vous le dire, le Britannique a fait revivre la salle de concert ce soir là. Le show est monté doucement en intensité, a fait transpiré le public de ce rock anglais comme on l’aime et nous a réservé de nombreuses surprises dont notamment la présence de Carl Barât sur scène pour plusieurs titres des Libertines. Il s’est passé quelque chose de réellement émouvant ce soir là et Pete Doherty s’est montré sous un de ses meilleurs jours, attachant et prodigieux.

Disclosure

Cette année, les frères Lawrence ont donné leurs premiers shows en France depuis un moment et nous n’avons pas été déçus. C’était un vrai live qui nous était proposé, où les deux artistes jouaient eux-mêmes de leurs instruments et poussent même la chansonnette de temps à autre. Disclosure sait faire monter son show en puissance et n’hésite pas à nous surprendre avec des moments bien plus techno que ce que le duo propose d’habitude. Une performance au sommet !

Mika

Mika a toujours eu une attache particulière avec la France, notamment grâce au succès considérable qu’il a rencontré dans l’Hexagone. Lorsqu’il s’est produit en mai dernier à l’AccorHotels Arena à Paris, il était donc tout à fait naturel pour lui de rendre un hommage au pays, après les attentats qui ont eu lieu en janvier et novembre 2015. Pour ce show créé spécialement pour cet hommage, l’ambiance était édulcorée, chaleureuse et haute en couleur, à l’image du chanteur libanais qui n’a pas fini d’émouvoir et faire danser la France entière.

Broken Back

Enfin pour clore notre top des meilleurs live de 2016, on a choisi de mettre un artiste qui se fait encore petit à petit sa place sur la scène française mais qu’on suit depuis ses débuts et qui nous touche en plein coeur. Broken Back a sorti son premier album éponyme en novembre dernier et ses concerts sont des moments de sincérité et de générosité comme on en voit plus beaucoup. Jérôme, de son vrai nom, est heureux d’être sur scène et le fait sentir, accompagné de son batteur d’exception Sam et de la nouvelle venue Akemi. Un Breton qui n'a pas fini de vous mettre du baume au coeur avec sa tournée qui continue en 2017.