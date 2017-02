Muse en tournée avec Thirty Seconds to Mars ?

A l'heure actuelle, nos voisins américains doivent être en train de jubiler : Muse et Thirty Second To mars viennent d'annoncer une tournée en Amérique du Nord. Ajoutez à ces deux groupes déjà bien lourds dans l'industrie la formation PVRIS et vous obtenez l'un des line up les plus convaincants de l'Histoire. Seulement 15 dates ont été annoncées. Les groupes ont ainsi prévu de passer par le Canada (avec un unique concert à Toronto) et le lancement de cette tournée majestueuse est prévu pour le 20 mai prochain Ensuite, ils sillonneront le nord du continent jusqu'au 20 septembre.

Les dates de la tournée

Nous rêvons sûrement mais clairement, nous voudrions que cette tournée traverse les frontières. On sait que Muse et Thirty Second To Mars aiment jouer en France et, avouons-le, même un seul concert sur notre territoire suffirait à nous rendre heureux. Bien sûr, il faut tenir compte de nombreux facteurs (dont les emplois du temps) mais même si nous rêvons en couleurs, nous continuons d'y croire. Muse continue de défendre Drones (son septième album studio) - primé aux Grammy Awards l'an dernier- et il se murmure qu'ils seraient de retour en studio. Si jamais vous passez par les Etats-Unis cette été, les tickets seront mis en vente dès le 10 février. Pour les autres, faîtes comme nous : priez.