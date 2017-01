Muse de retour en studio, un nouvel album pour 2017 ?

Alerte Musers, ceci pourrait être la meilleure nouvelle de ce début d’année ! Alors qu’on pensait qu’un nouvel album de votre groupe préféré n’était pas vraiment d’actualité, il se pourrait bien que le successeur de Drones (2015) sorte plus tôt que prévu. En effet, Matthew Bellamy et Dominic Howard ont chacun posté des images du groupe durant une session de batterie, dont une vidéo où le fils du chanteur fait une battle avec le batteur britannique. Ce passage en studio annonce-t-il la préparation d’un huitième opus ? Muse a par ailleurs été d’ores et déjà annoncé cette année à l’affiche de gros festivals d’été, le Reading Festival en Angleterre et le Lollapalooza à Chicago. Leur participation au festival américain nous fait donc espérer à ce que le trio apparaisse aussi parmi les noms de la première édition de Lollapalooza à Paris.

Bing duels with @domhoward77 Une vidéo publiée par Matt Bellamy (@mattbellamy) le 12 Janv. 2017 à 18h13 PST

Snare drums are so 2016.. ???? Une photo publiée par domhoward77 (@domhoward77) le 12 Janv. 2017 à 18h30 PST

Attempting to write a song on an acoustic guitar #oldskool #vintage #whereismywhammy Une photo publiée par Matt Bellamy (@mattbellamy) le 3 Déc. 2016 à 12h13 PST

Le mois dernier, Matthew Bellamy est également apparu sur le même réseau social en pleine enregistrement d’un titre en acoustique. Il avait écrit « Sur le point d’écrire une chanson en guitare acoustique » en commentaire de la photo. Si on avait pensé dans un premier que cette nouvelle composition était destinée à des fins personnels, on se demande à présent si le prochain album de Muse pourrait prendre une direction plus acoustique, à moins qu’on y retrouve un peu de hip-hop et de Pokemon comme Muse l’avait déclaré (pour rigoler ?) dans une récente interview.