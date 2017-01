Mondial du Tatouage : Tin-Tin en interview !

C’est un évènement immanquable qui va se dérouler du 3 au 5 mars prochain avec Virgin Radio, le Mondial du Tatouage est de retour à Paris à la Grande Halle de la Villette ! C’est Tin-Tin qui en parle le mieux lorsqu’il décrit cette convention comme étant « La Grande Messe du Tatouage » ! Plus de 400 tatoueurs viennent du monde entier et tous apportent leur graphisme et la culture de leur pays ? Cette année, plus de 35 000 visiteurs seront attendus et VirginRadio.Fr sera là pour compter les amis ! Vous pourrez admirer les meilleurs de la discipline, vous faire tatoueur sur place, profiter des expos des concerts bref c’est tout juste énorme ! D’ailleurs, Tin-Tin vous explique ce qu’est le Mondial du Tatouage :

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous du 3 au 5 mars à la Grande Halle de la Villette à Paris pour une nouvelle édition du Mondial du Tatouage alors foncez réserver vos places ! Notre dossier spécial vous attend pour y retrouver toutes les news !