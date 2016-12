Mondial du Tatouage : Les 3, 4 et 5 mars avec Virgin Radio !

« La Grande Messe du Tatouage » est de retour à Paris avec Virgin Radio du 3 au 5 mars prochain ! Organisé par Tin-Tin que vous connaissez tous, c’est la plus grande manifestation du genre et pour y avoir été l’année dernière, c’est juste énorme les copains ! Plus de 400 tatoueurs venus du monde entier. Tous apportent leur graphisme et la culture de leur pays dans une diversité infinie de styles anciens, nouveaux ou hybrides ! A cette occasion, la Grande Halle de la Villette à Paris accueille plus de 35 000 visiteurs, record battu chaque année, un record totale de la Grande Halle d’ailleurs, et cette nouvelle édition devrait battre encore des records. Vous pourrez vous faire tatouer sur places, observer les plus grands artistes tatoueurs et profiter des expos, concerts et autres animations. Qui mieux que Tin-Tin pourrait vous donner d’ aller au Mondial du Tatouage ?

Virgin Radio vous donne rendez-vous du 3 au 5 mars 2017 à la Grande Halle de la Villette à Paris pour une nouvelle édition du Mondial du Tatouage ! Foncez sur le site officiel pour réserver vos places et allez sur notre dossier spécial, on vous y dévoile prochainement une interview du grand Tin-Tin les copains !