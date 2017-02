Mondial du Tatouage : Gagnez votre guitare Fender Jazzmaster et vos places pour l’événement !

C’est l’événement à ne rater sous aucun prétexte, le Mondial du Tatouage est de retour à Paris avec Virgin Radio du 3 au 5 mars dans la Grande Halle de la Villette ! Plus de 35000 visiteurs sont attendus pour « La Grande Messe du Tatouage » comme le dit si bien Tin-Tin. Plus de 400 tatoueurs venus du monde entier apporteront leur graphisme et la culture de leur Pays ! Tin-Tin était passé nous voir d’ailleurs pour nous parler de cette nouvelle édition du Mondial du Tatouage avec Virgin Radio, retrouvez son interview . A événement unique, cadeau unique puisque VirginRadio.Fr vous fait gagner une magnifique guitare Fender Jazzmaster de la nouvelle série American Professional qui a été tatouée spécialement aux couleurs du mondial.

Du 17 au 26 février, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre guitare Fender Jazzmaster et vos places pour assister au Mondial du Tatouage qui aura lieu à la Grande Halle de la Villette à Paris du 3 au 5 mars prochain. Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous les copains et bon gratte !