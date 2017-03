Mondial du Tatouage 2017 : Une septième édition réussie, le recap

Ce week end, les plus courageux ont bravé la pluie, le vent et le froid pour se rendre au Mondial du Tatouage. On imagine que vous avez une petite idée de ce qu'est l'évènement mais, sait-on jamais, on préfère vous faire une petite piqûre de rappel. Le Mondial, c'est le salon international organisé par Tintin. Au programme, trois jours intensifs où les meilleurs tatoueurs du monde se réunissent.

Pour sa septième édition, le Mondial a mis la barre haut. Vous le savez, ce n'est pas qu'un salon : c'est surtout l'occasion de voir les meilleurs tatoueurs du monde entier à l'oeuvre et même de repartir avec un petit souvenir (que vous garderez à vie). Ils sont venus des quatre coins du monde avec leurs aiguilles , leurs univers et leurs flashs et pendant trois jours, ces tatoueurs d'élite n'ont pas arrêté - et nous, on n'a lutté pour ne pas s'installer à un stand.

Il fut un temps, le tatouage était synonyme de suicide social. C'est bien simple, si vous étiez tatoué, soit vous sortiez de prison, soit vous apparteniez à un gang. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tattoo est présent depuis le tout début de l'humanité (oui, oui). Au fil des années, le tattoo s'est démocratisé et aujourd'hui, difficile de croiser quelqu'un qui n'est pas marqué à vie. Le tatouage est devenu le 10 ème art, une façon pour n'importe qui de s'exprimer comme il le souhaite. Certains choisissent des motifs qui ont un sens, d'autres se voient comme des pages blanches à remplir. Au salon, on a croisé des passionnés, des tatoués, des curieux qui voulaient sauter le pas et même des tatoueurs en herbe venus s'inspirer.

Parce que le Mondial n'est pas qu'une occasion de déambuler dans les allées pour regarder ou tout simplement s'inspirer, les tatoueurs concourraient dans plusieurs catégories. Du petit tatouage en noir et blanc au Meilleur Large Couleur en passant par le Meilleur Dos ou Intégral, Le jury était composé des tatoueurs les plus doués (dans leur domaine) et parce que les concurrents ont tout donné, difficile de vraiment savoir qui était le meilleur. Comme le souligne Tintin en personne, on ne pourrait pas dire qui de "Cézanne, Picasso, Manet ou Monet sont les meilleurs" - tout est une question de style, de genre et de perception. Toujours est-il que les concurrents n'ont pas démérité !

Résultats Best of Day Dimanche : 1. Dodie ; 2. Alex Sorsa ; 3. L'Oiseau. Best of Show : Steve Butcher. pic.twitter.com/3PwrRgd9Y3 — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 5 mars 2017

Résultats concours Meilleur Dos ou Intégral / Best Back Piece or Body Suit : 1. Horitoku ; 2. Uigu Lee ; 3. Orient Ching. pic.twitter.com/2qEXTqwN5H — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 5 mars 2017

Résultats concours Best of day Samedi / Saturday : 1. Deborah Cherrys ; 2. Dr Pepper ; 3. Aber Tattoer. pic.twitter.com/xliiML1be3 — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 4 mars 2017

Résultats concours Meilleur Large Couleur / Best Large Color : Meilleur grand couleur : 1. Raphael Tiraf ; 2. Horihui ; 3. Chris Crooks. pic.twitter.com/lKQXz6Ql5J — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 4 mars 2017

Résultats concours Meilleur Large Noir & gris / Best Large Black & Grey pic.twitter.com/KmSJNl4fCo — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 4 mars 2017

Résultats concours Best of day Vendredi / Friday : 1. Joao Morais ; 2. Deborah Cherrys ; 3. Astin pic.twitter.com/60amFzjHK5 — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 3 mars 2017

Résultats Meilleur petit couleur / Best small color : 1. Ael Lim ; 2. Alessandro Pellegrini ; 3. Pablo De. pic.twitter.com/YVIbdkX8gx — Mondial du Tatouage (@mondialtatouage) 3 mars 2017

Très franchement, il faut aller au Mondial au moins une fois dans sa vie. On peut y retourner tous les ans et ressortir avec un nouveau tatouage à chaque fois, comme on peut tout aussi bien faire son baptême du feu en se contentant de visiter les stands et de regarder les autres sauter le pas. Il faut y aller pour les artistes, pour l'ambiance, les concerts (Madball, l'Esprit du Clan, Carpenter Brut, REFLECTIONS by TAKAMI NAKAMOTO & SEBASTIEN BENOITS, Theo Lawrence & The Hearts pour cette édition). N'oublions pas non plus l'expo Fender, une façon de rappeler que musique et tatouage ont toujours été des arts liés l'un à l'autre. Côté artiste, on en a repéré de très bons (dont quelques français !) : Matyas Csiga Halasz (Budapest), Shamus Mahannah (Montréal), Alex Dupuis (Québec), Guillaume Smash ou Giorgio Rabbachin - pour ne citer qu'eux. Clairement, on vous conseille de penser à y aller l'an prochain si vous avez manqué ce septième rendez-vous !

Même le Virgin Tonic a fait le déplacement, de quoi motiver les derniers septiques !