Møme dans le Lab Virgin Radio, suivez son live sur Facebook le 23 février à 14h30

Jeudi 23 février à 14h30, Møme débarque dans les studios de Virgin Radio pour enregistré un Lab Virgin Radio en public ! Vous pouvez encore tenter de gagner vos places jusqu'à mercredi 16h via notre jeu concours. Mais dans le cas où vous ne gagneriez pas vos places et surtout si vous ne pouvez pas être des nôtres à Paris ce jeudi en début d'après-midi, vous allez tout de même pouvoir profiter de l'événement. Pour cela, c'est super simple, vous avez juste besoin d'une connexion internet et d'un compte Facebook ! On vous donne en effet rendez-vous dès 14h30 sur la page Facebook de Virgin Radio pour suivre en direct et en intégralité l'émission qui aura Møme pour invité et qui sera animé par Lionel.

Ce Lab Virgin Radio sera l'occasion pour Møme de revenir sur son premier album studio, Panorama et de nous en dire plus sur sa conception, à des milliers de kilomètres de nous, en Australie. Le niçois est revenu en France avec ce superbe album en forme de carnet de voyage et qu'il défendra en tournée pendant une bonne partie du printemps jusqu'à une date très attendue le 17 juin prochain à L'Olympia ( Paris). En attendant il sera donc chez Virgin Radio, c'est un événement à ne pas manquer et à suivre sur la page Facebook de Virgin Radio dès 14h30 le 23 février !