Møme : Alive, votre chanson 100% Virgin Friday

Virgin Friday c'est votre nouveau rendez-vous du vendredi sur Virgin Radio. L'occasion de mettre à l'honneur pendant toute une journée nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui c'est Alive de Møme qui sera à écouter toute la journée. Une chanson en collaboration avec Midnight To Monaco où le DJ déploie sa chillwave qui réchauffe les cœurs et les corps. Si vous êtes pris par une irrésistible envie de danser ce vendredi, ce sera bien la faute de Virgin Radio, on s'en excuse d'avance ! L'occasion également de découvrir qu'Aloha n'est pas la seule pépite de Panorama, le premier album studio de Møme !

Møme sera en concert à la Cigale le 7 janvier 2016, c'est déjà complet mais si cette journée vous donne envie de découvrir l'artiste en live, la bonne nouvelle c'est qu'on vous fait gagner les dernières places pour cette date parisienne sur VirginRadio.fr !