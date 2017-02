Milky Chance, retrouvailles réussies la tête dans les Étoiles (live report)

Cela faisait un moment qu’on avait plus entendu parler du duo allemand dont la voix légère cassée du chanteur avait fait pleurer dans les chaumières en 2013 avec le tube Stolen Dance. Milky Chance avait connu un succès considérable à la sortie de son premier album Sadnecessary, avait fait le tour du monde puis a disparu des radars. Imaginez donc notre joie quand le groupe folk a annoncé son retour en fin d’année dernière, lorsque la date de sortie du second album Blossom de Milky Chance a enfin été dévoilée. Quelques jours plus tard, c’est un concert unique qui était programmé en France, dans le théâtre Les Étoiles à Paris à l’occasion du Before Blossom Tour (comprenez la tournée avant l’album) le vendredi 17 février. La rédac’ de VirginRadio.fr était bien entendu de la partie, et vous raconte les détails de cette soirée de retrouvailles particulièrement réussie !

À l’occasion du retour de Milky Chance en France après plusieurs années d’absence, il y avait foule dans le Théâtre Les Étoiles. On nous avait promis sur l’affiche de découvrir le nouvel album Blossom dans une ambiance intimiste, on ne nous avait pas menti, le public était au plus près de Clemens et Philipp accompagnés également d’Antonio ce soir là. Pas de première partie, les trois musiciens arrivent directement sur scène un peu avant 20h30, avec une chanson du nouvel album. C’est plus électrique que Sadnecessary, plus énergique et le ton est donné sur ce qui nous attend sur le prochain opus et pour le reste de la soirée. On reconnaîtra les déjà publiés morceaux Ego, Doing Good ou encore Cocoon, notre petit préféré, qui semblent avoir déjà obtenu toutes les faveurs du public.

Les Milky Chance ne sont pas des bêtes de scène, Clemens marmonne avec maladresse quelques mots de temps à autre, mais ce côté peu sûr d’eux quand ils s’adressent à nous est complètement attendrissant. Surtout qu’à la guitare, batterie ou harmonica pour Antonio, ce sont totalement d’autres personnes, affirmées, libérées de tout complexe et sans faire aucune fausse note. Retrouvez de nouveau en live Flashed Junk Mind, Down By The River ou Loveland du premier album nous rend complètement nostalgique, et quand Stolen Dance retentit pour le rappel, toute la salle est hystérique, chantant et dansant sur cet hymne de la mélancolie. Un moment de communion tout simplement magique ! Milky Chance reviendra en live en France à l’occasion du Lollapalooza Festival à Paris cet été, et en attendant ne manquez pas la sortie de Blossom le 17 mars prochain.