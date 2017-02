Milky Chance : Ego, le nouveau titre dévoilé

Plus que cinq petites semaines à attendre avant la sortie du nouvel album Blossom de Milky Chance. Le duo allemand avait largement su s’imposer dès ses débuts, avec la sortie de leur premier album Sadnecessary en 2013. Le monde entier a été conquis par leurs mélodies indie folk hautement mélancoliques et notamment par leur tube Stolen Dance. Après une longue pause, les deux Allemands originaires de Kassel font enfin leur retour sur le devant de la scène cette année, avec la sortie de leur nouvel album dont on a déjà pu en découvrir les excellents titres Cocoon et Doing Good, toujours dans la mélancolie mais un peu plus solaires tout de même. Afin de nous faire patienter encore un peu, Milky Chance vient de dévoiler le nouvel extrait Ego. On écoute !

Dans la même lignée que les précédents titres de Blossom, Ego se révèle tout aussi efficace avec son refrain entêtant et ses sonorités électriques, on attend avec d’autant plus d’impatience le nouvel album ! Milky Chance a par ailleurs annoncé une date de concert en France le 17 février prochain aux Étoiles, et sera dans le Lab Virgin Radio le jeudi 16 février pour une émission spéciale ouverte au public. Deux occasions idéales de découvrir quelques morceaux de leur nouvel opus avant tout le monde ! Serez-vous de la partie ?