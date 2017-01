Milky Chance dévoile le clip de "Doing Good"

En 2014, Milky Chance débarquait sur la scène musicale internationale avec ses morceaux d’indie folk teintés d’électro. Les deux Allemands originaires de Cassel nous ont fait craqué avec la voix légèrement cassée et hautement déchirante du chanteur Clemens Rehbein, et ses sons très mélancoliques. Sadnecessary a connu un vif succès en Allemagne, aux Pays-bas, en Autriche, en Suisse, et en France bien sûr, notamment porté par l’inoubliable single Stolen Dance. Ils auront attendu près de trois ans avant de revenir sur le devant de la scène, apparemment plus en forme que jamais. Le nouvel album de Milky Chance Blossom est prévu pour le 17 mars prochain et on vous invite à en découvrir le second extrait Doing Good ainsi que son clip officiel tout juste dévoilé.

Après la jolie vidéo qui illustre Cocoon, Milky Chance viennent de publier le clip de Doing Good. Si on les sentait un peu plus apaisés dans le précédent titre, ce morceau parle de ces moments où l’on dit à quelqu'un que « ça va » sauf qu’en fait on ne va pas bien. « C’est un titre qui accompagne ces moments où on a besoin d’un échappatoire de ces conversations superficielles », explique Clemens au site Independent à propos de ce clip qui a été tourné lors d’un voyage du duo à San Francisco. Rendez-vous le 17 mars donc pour la sortie du second album Blossom, très prometteur, de Milky Chance.