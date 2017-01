Milky Chance : Blossom, le nouvel album annoncé

Revenons en 2013, le monde entier découvrait Milky Chance, un groupe électro folk qui a fait chavirer les coeurs. La voix légèrement cassée et torturée du chanteur apportait à leurs morceaux ce quelque chose de sublimement mélancolique, on se souvient encore de Stolen Dance qui a squatté le haut des charts pendant un moment. Après leur premier album Sadnecessary, le duo allemand s’était fait plutôt discret, et à part une petite reprise de Where Is My Mind publié à Noël en 2015, on n’avait plus trop entendu parler d’eux. Jusqu’en novembre dernier, où Milky Chance a enfin dévoilé un nouveau single Cocoon. Qui dit nouveau titre, dit nouvel album, Blossom a enfin été annoncé pour le 17 mars prochain !

Si on en croit le premier extrait Cocoon et Doing Good dévoilé ce matin, Blossom apparaîtra un peu plus solaire que le précédent opus et se présente comme l’un des albums à venir des plus excitants du printemps. Quel plaisir de retrouver les deux amis d’enfance Clemens et Philipp ! Blossom est d’ores et déjà disponible en pré-commande par ici, et nous fait espérer pour une nouvelle tournée de Milky Chance. Qui passera - pourquoi pas - par la France, non ?