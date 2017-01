Milky Chance annonce une date de concert en France

Après le succès mondial du premier album Sadnecessary, Milky Chance a décidé de faire enfin son retour cette année. Blossom, le prochain opus, est prévu pour le 17 mars prochain, et on en a déjà découvert les premiers extraits Cocoon et Doing Good ainsi que leurs clips officiels. Plus que quelques mois à patienter avant de retrouver les nouvelles musiques du duo allemand qui nous avait touchés en plein coeur avec leurs titres hautement mélancoliques (Stolen Dance était définitivement l’un des meilleurs tubes de 2014) et la voix légèrement cassée du chanteur Clemens. Qui dit nouvel album, dit nouveaux concerts, Milky Chance vient également d’annoncer une nouvelle tournée à travers le monde, qui passera bien sûr par la France !

Pour aller applaudir Milky Chance en live et découvrir leur nouvel album Blossom en avant-première, direction le théâtre Les Étoiles à Paris le 17 février prochain. Le groupe passera également à Londres, Amsterdam, Bruxelles, Berlin (évidemment), Copenhague, Stockholm, Vienne, Zurich, Milan, Madrid, Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York et enfin Toronto. Les places pour toutes les dates ont été mises en vente ce matin, et c’est par ici pour vous les procurer. On ne sait pas pour vous, mais nous on y sera !