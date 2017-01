Michael Jackson : Sa fille Paris pense qu'il a été assassiné

Michael Jack­son assas­siné ? "Abso­lu­ment ! " affirme sa fille Paris dans une interview pour Rolling Stone. "C'est évident. Tous les éléments pointent dans cette direc­tion. Cela fait penser à une théo­rie du complot et semble être n'importe quoi mais tous les vrais fans et les membres de ma famille sont au courant. C'était un coup monté." Des fans de Michael Jackson le croient eux en vie en raison d'un selfie mis en ligne par sa fille. Si elle se montre catégorique sur la question, Paris Jackson se montre plus vague sur les personnes qui auraient pu mettre en place un tel complot. Mais pour elle, beaucoup de gens avaient des raisons de souhaiter sa mort. A commencer par la société AEG Live, qui s'occupait de la dernière tour­née de Michael Jack­son, This is It ! "Ils ne traitent pas bien leurs artistes. Ils les épuisent et les font travailler jusqu'à leur mort " affirme-t-elle. La famille Jack­son les a d'ailleurs poursuivi en justice mais a perdu son procès, la justice américaine estimant qu'elle n'était pas responsable de la mort de la star.

@rollingstone issue hits the stands tomorrow check ittt ???? many thanks to david, one of kindest human beings and most talented photographer i've had the honor of working with Une photo publiée par Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) le 24 Janv. 2017 à 13h18 PST

Paris Jackson ajoute que son père l'avait prévenue de la menace dont il était l'objet : "Il lais­sait entendre que des gens tentaient de s'en prendre à lui. Au bout d'un moment il répé­tait 'Ils vont me tuer un jour ou l'autre'". Depuis, la fille de Michael Jackson, personnalité célèbre décédée la plus riche de 2016, essaie de vivre sa vie comme elle peut : "C'est vrai mais c'est comme un jeu d'échec. J'essaie de jouer cette partie comme il le faut. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant."