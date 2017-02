Metallica : Le producteur des Grammy Awards s'excuse pour l'incident technique lors de leur performance

Les Grammy Awards, comme toute cérémonie de remise de prix diffusée en direct, sont soumis aux aléas du live. L'édition 2017 a connu quelques ratés, d'abord celui d'Adele lorsqu'elle a du s'y prendre à deux fois pour interpréter Fast Love en hommage à George Michael puis celui de Metallica. Le pauvre James Hetfield s'est ainsi retrouvé à s'égosiller pendant une très longue minute derrière un micro qui ne marchait pas. Il a donc été ensuite obligé de partager un micro avec Lady Gaga, invitée pour interpréter avec le groupe leur chanson Moth Into Flame. Un problème technique qu'il a fort peu apprécié comme l'a expliqué Lars Ulrich qui s'est confié en interview à James Corden. Le producteur des Grammy Awards, Ken Ehrlich, a fini également par présenter ses excuses au groupe.

" Ce genre de problèmes sont vraiment horribles quand ils arrivent. C'est un des risques de la télévision en direct" a-t-il déclaré à l'Agence de presse Associated Press. " Mon équipe m'a confirmé que le cable du micro était connecté, leur théorie c'est qu'un des techniciens sur scène a accidentellement donné un coup dans le câble rattaché au micro. Evidemment nous nous excusons auprès du groupe". Le producteur a précisé qu'il était très énervé que cet incident douloureux se soit produit avec Metallica avec qui il a l'habitude de travailler. Pas d’inquiétudes pour Metallica cependant, leur incident technique était beaucoup moins gênant que celui de Mariah Carey au Nouvel An New Yorkais et bien d'autres artistes avant eux...