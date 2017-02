Metallica : Lars Ulrich se confie sur les problèmes techniques rencontrés aux Grammys

Après la cérémonie des Grammy Awards ce dimanche soir, Metallica a de quoi en vouloir aux organisateurs ! Chantant avec Lady Gaga "Moth Into Flame", James Hetfield a en effet rencontré des problèmes techniques pendant plus de la moitié de la performance et a dû partager un micro avec la chanteuse jusqu'à ce que ce soit résolu... Il a d'ailleurs bien montré son mécontentement en renversant son micro et en balançant sa guitare. Plus calme, Lars Ulrich est revenu sur l'incident pendant une interview au Late Late Show de James Corden. Il explique que dans ces moments là, on ne sait pas vraiment d'où ça vient et si ça ne s'entend que pour eux. Il n'y a alors plus qu'à continuer à jouer !

"On sort de scène, on va en coulisses et là, je ne l'ai jamais vu comme ça en 20 ans, il était furieux (James Hetfield ndlr). Il s'est posé avec les années et il est plutôt relax comme mec mais ces 5 ou 10 premières minutes dans les loges n'étaient pas très drôles. Mais comme on dit, le show must go et on a lutté tout du long. Et avec le feu et Gaga sur mes genoux pendant une minute environ à un moment, c'était juste "allez on y va, on continue, on continue". On a lutté. Et beaucoup de gens nous ont dit au moins, c'était un beau moment de télévision !" raconte Lars Ulrich. Le batteur de Metallica, qui valide la reprise d'un fan de 10 ans, a poursuivi en racontant un autre problème technique qui s'est produit à Londres. Alors que Lars Ulrich devait surgir du dessous de la scène de Wembley par un système d'ascenseur, il est resté bloqué pendant un quart d'heure et a été condamné à jouer quelques chansons en dessous de la scène...