Metallica, John Legend... les premiers performeurs des Grammy Awards 2017 annoncés

C'est dans moins d'un mois que se tiendront les Grammy Awards 2017 à Los Angeles. La plus prestigieuse des remises de prix américaine dans le domaine de la musique aura lieu le 12 février et les nominations font la part belle à Adele, Beyoncé, Drake, Justin Bieber, Rihanna, Lukas Graham, 21 Pilots, Metallica, The Chainsmokers, David Bowie ou encore Radiohead. Des noms qui laissent présager de belles prestations sur scène. Avant de découvrir les grands gagnants des très nombreuses catégories, les téléspectateurs américains pourront en effet se régaler avec différentes performances.

Les Grammy viennent d'annoncer que Metallica, John Legend, Carrie Underwood et Keith Urban seront présents sur scène pour jouer en live. Le groupe de James Hetfield et Lars Ulrich est nommé pour le prix de la meilleure chanson rock avec Harwired (leur album Hardwired.. to Sef-Destruct est sorti trop tard pour être éligible dans les autres catégories). Le groupe a déjà récolté huit Grammy Awards au cours de sa carrière. John Legend ne concoure dans aucune catégorie, son album Darkness and Light et les singles qui en sont extraits étant tous sortis après la date limite d'éligibilité aux Grammy Awards 2017. Le chanteur est détenteur de 10 Grammy Awards. Quant à Adele et Beyoncé annoncées comme performeurs des Grammy, il ne s'agit pour l'instant que d'un vœu pieux des producteurs du show mais dont on espère bien qu'il se réalisera...