Metallica & Lady Gaga, The Chainsmokers & Coldplay…. focus sur 10 duo musicaux improbables

Metallica et Lady Gaga ont formé pour la première fois un duo lors des Grammy Awards 2017 où ils ont interprété la chanson Moth Into Flame. Une première fois concluante puisque Lars Ulrich a révélé à Rolling Stone qu’une collaboration était en préparation. Si on est pas trop étonné que Lady Gaga soit intéressé par des artistes aux univers, a priori, très éloigné du sien, de la part du groupe de James Hetfield c’est plus étonnant ! Pourtant le batteur de Metallica est allé jusqu’à dire que la chanteuse pourrait être un cinquième membre essentiel du groupe. Avant eux, d’autres artistes se sont associés pour des duos qu’on aurait jamais imaginé, même pas en rêve.

The Chainsmokers feat Coldplay - Something Just Like This

C’est l’exemple le plus récent d’improbable association, dévoilé lors des BRIT Awards 2016 le featuring de Coldplay sur la nouvelle chanson de The Chainsmokers est pour le moins surprenant ! Pourtant le duo entre les DJ les plus hype du moment et le groupe pop rock de Chris Martin devraient faire un carton dans les charts. Après une collaboration avec Jay-Z, Rihanna ou encore Beyoncé, les anglais prouvent qu’ils n’ont pas peur du mélange des genres.

Kanye West feat Paul McCartney - Only One

Paul McCartney ne se sont pas contentés de travailler sur une seule mais trois chansons ! Outre ce morceau qu’il a co-produit, co-écrit et sur lequel il apparaît ( chœur et guitare) l’ex Beatles est aussi de la partie sur FourFiveSeconds ( feat Rihanna) et All Day (feat Theophilus London et Allan Kingdom). L’anglais dit de son comparse “c ’est un fou qui produit des choses géniales”. On a effectivement toujours du mal à comprendre comment Yeezus a transformé une mélodie de McCartney en total banger pour créer All Day !

Taylor Swift feat Kendrick Lamar - Bad Blood

Comme on est pas prêt d’entendre un duo réunissant Kanye West et Taylor Swift ( qui serait pour le coup le plus improbable des duos en tout point), on peut se consoler avec la présence WTF de Kendrick Lamar sur un titre de TayTay. Si les rappeurs ont l’habitude d'apparaître en featuring sur des tubes d’artistes pop, la présence de K-Dot sur un titre de la plus WASP des chanteuses américaines était loin d’être évident. Ironie du sort, un an plus tard Taylor Swift remportera le Grammy du meilleur album de l’année face à Kendrick Lamar, suscitant une petite polémique.

Rihanna feat Slash - ROCKSTAR 101

Sur le très sombre Rated R apparaît un duo avec le guitariste des Guns N’Roses où Rihanna affirme qu’elle est donc une rockstar. La chanson n’est pas vraiment mémorable mais permet à Bad Gal Riri de s’affirmer au delà des frontières du R&B FM qui avait fait son succès. Alors quitte à être crédible, autant s’offrir les services d’une légende comme Slash !

Giorgio Moroder feat Britney Spears - Tom’s Diner

L’association du DJ italien roi du disco avec la princesse de la pop n’est pas si incongrue au vu de la tracklist de Deja Vu, son album réunissant Charli XCX , Kylie Minogue ou encore Kelis. Mais entendre Britney Spears reprendre le tube de Suzanne Vega est une très grosse surprise même si l’on doit reconnaître que le résultat est plutôt très réussi !

Nick Cave and The Bad Seeds & Kylie Minogue - Where The Wild Roses

Sur le papier Nick Cave et Kylie Minogue n’ont a priori pour seul point que d’être tous les deux Australiens. Pourtant le rockeur à l’univers très sombre a expliqué avoir écrit la chanson en pensant à la brindille. Un duo d’une beauté remarquable et qui récoltera de nombreux prix.

Beyoncé feat Jack White - Don’t Hurt Yourself

Avec Lemonade, Beyoncé a opéré une mue inattendue se réinventant dans à peu près tous les styles dont le rock, elle sera d’ailleurs nommée dans la catégorie meilleure chanson rock pour son duo avec Jack White sur Don’t Hurt Yourself.

The Weeknd feat Ed Sheeran - Dark Times

Si on connaît l’amour d’Ed Sheeran pour le R&B et le rap de manière générale, on aurait jamais imaginé trouver l’artiste sur la tracklist d’un album de The Weeknd (Beauty Behind Madness). La même année le rouquin apparaît également en featuring sur un titre de Nekfeu ( Reuf). On espère qu’il nous réserve une jolie surprise du même genre sur son nouvel album, comme lorsqu’il a débarqué sur la scène des BRIT Awards pour un duo avec Stormzy sur Shape of You.

Calvin Harris feat Frank Ocean et Migos - Slide

CALVIN HARRIS // FRANK OCEAN // MIGOS pic.twitter.com/UvsJzm9F6k — Calvin Harris (@CalvinHarris) 21 février 2017

Cela fait quelques semaines que Calvin Harris tease la sortie de son nouveau single avec Frank Ocean et on en revient toujours pas. L’écossais et l’américain avaient été aperçus ensemble à l’été 2016 mais imaginer une rencontre entre l'électro mainstream de Calvin Harris avec l’alt R&B du chouchou de la critique étaient au-dessus de nos capacités. Reste à savoir si leur public respectif suivra…