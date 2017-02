Metallica chante du Rihanna dans la bande-annonce de Carpool Karaoke la série

Le segment Carpool Karaoke, qui fait partie de l'émission Late Late Show with James Corden, a été adaptée en série indépendante par Apple. Ariana Grande, John Legend, Will Smith, le casting de cette exclusivité Apple Music promet beaucoup. La date à laquelle cette série sera lancée n'a pas encore été dévoilée mais celle-ci a désormais sa bande-annonce officielle dévoilée lors du talk show de l'animateur britannique. Pour rappel, si James Corden devrait faire quelques apparitions dans cette adaptation de sa séquence virale, ce sont d'autres stars qui joueront les chauffeurs de covoiturage !

Comme annoncé, et comme on peut le constater dans cette bande-annonce, les participants du Carpool Karaoke ne se contenteront pas de parcourir Los Angeles en voiture. Ils s'autoriseront quelques sorties dans des bars, supermarché etc. On a particulièrement hâte de voir les rockeurs de Metallica chanter du Rihanna, Seth McFarlane tenter de rivaliser avec les vocalises d'Ariana Grande ou encore Chelsea Handler et Blake Shelton essayer de mémoriser des paroles de chanson et même le nom du show !