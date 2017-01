Maxime Gasteuil : A La Comédie de Paris avec Virgin Radio

On vous en parlait en octobre dernier, oui ça remonte un peu, Maxime Gasteuil faisait alors la première partie du spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams « Tout est possible ». Maxime Gasteuil partait ensuite sur la scène du Sentier des Halles à Paris tous les mercredis et en tournée dans toute la France avec son spectacle « Plaisir de vivre ». Désormais, l’humoriste découvert au Jamel Comedy Club est à La Comédie de Paris depuis le 13 janvier avec Virgin Radio. « Sa belle gueule attire, sa connerie fait marrer. Rien ne vaut une bonne soirée entre potes, c’est l’essence même de son spectacle. Il ne ressemble à personne, il est juste lui. Pas de plan de table tout le monde sera au bon endroit, c’est promis ». Avec un pitch pareil, vous n’avez plus le choix, foncez découvrir Maxime Gasteuil sur scène les amis. Et pour vous conforter dans votre choix, (re)découvrez-le en interview au micro de Virgin Radio :

Virgin Radio vous donne rendez-vous à La Comédie de Paris tous les vendredis et samedis à 21H15 pour « Plaisir de vivre », le spectacle de Maxime Gasteuil. Foncez vite réserver vos places, ça vaut vraiment le coup, si vous aimez passer une excellente soirée !