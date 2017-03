Mat Bastard (Skip The Use) : More Than Friends, le clip dévoilé

Quand Skip The Use a annoncé sa séparation, bien qu’on s’en doutait un peu vu que le groupe n’avait plus rien sorti depuis un moment, on s’était dit que c’était un peu la fin d’une ère. Les Lillois avait relancé la scène rock française à la fin des années 2000 avec leurs tubes She’s My Lady ou encore Ghost, et on a encore un souvenir bien marquant de tous leurs lives, de leur énergie communicative et de cette envie de communion. Cependant, que les fans se rassurent (un peu), la fin de Skip The Use ne signe pas la fin de la carrière de Mat Bastard, le chanteur a décidé de se lancer en solo et vient de dévoiler son premier clip More Than Friends en featuring avec A-Vox. À découvrir ci-dessous sur VirginRadio.fr !

« On est allés en Arizona, et on a tourné un clip avec des gars chelou qui sautaient dans tous les sens ! #MoreThanFriends » a écrit l’artiste sur sa page Facebook pour introduire son nouveau clip. La chanson parle d’une amitié ambigüe et conflictuelle que peu de gens peuvent comprendre. En solo, Mat Bastard laisse tomber les guitares électriques qui saturent au profit de sons électro pop et si certains fans s’attendaient à un style tout aussi énervé que Skip The Use, on salue ce joli morceau entraînant qui devrait rythmer notre playlist de fin d’hiver.