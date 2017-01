Mat Bastard (ex-Skip The Use) dévoile "More Than Friends", son premier single solo

Il y a quelques mois,on apprenait avec tristesse la séparation de Skip The Use après 8 ans de bons et loyaux services. Le groupe lillois aura fait parti de cette nouvelle scène rock française apparue à la fin des années 2000 et aura fait danser les foules avec ses tubes Ghost ou encore Give Me Your Life. Ce qui a fait la force de Skip The Use également, c’était cette énergie surpuissante et communicative qu’ls avaient sur scène, chacun de leur concert respirait l’amour du live et cette envie de communion. Mais que les fans se consolent (un peu), la fin de STU ne marque pas celle de la carrière de Mat Bastard, le chanteur a décidé de se lancer en solo et vient de dévoiler son premier single More Than Friends, à écouter de toute urgence sur VirginRadio.fr !

En solo, Mat Bastard prend une orientation plus pop, laisse tomber les guitares électriques qui saturent au profit de sonorités plus acoustiques et de la douce voix féminine du duo A-Vox. Dans un texte entièrement en anglais, l’artiste nous ici parle de sa relation ambigüe avec une amie, qu’il considère plus comme une amie mais avec qui les choses sont plus compliqués que tout le monde pense. Un joli titre qui nous fait retrouver avec plaisir la voix singulière de l’ancien leader de Skip The Use !