Mat Bastard et Peter Peter dans le Lab Virgin Radio, revivez leurs lives (vidéo)

Dimanche Lionel accueillait deux artistes francophones qu’on aime beaucoup et aux univers très différents. D’un côté Peter Peter, à l’occasion de la sortie de son album Noir Eden et de l’autre Mat Bastard, ex Skip The Use et qui se lance dans une carrière solo. Le premier nous avait fait l’honneur de nous accorder un Lab Virgin Radio rediffusé en live sur Facebook en pleine journée, on vous propose donc de retrouver l’intégralité de la session live du québécois ci-dessous et sur notre chaîne YouTube ! Au programme : ses tous nouveaux titres Bien Réel, Loving Game et le single éponyme Noir Eden ainsi qu’une reprise de Paradis Blanc, chanson de Michel Berger, qui conserve toute son intensité dans cette version de Peter Peter !

Mat Bastard est quant à lui passé dans la semaine dans les studios de Virgin Radio pour enregistrer une interview et une session acoustique avec Lionel. L’occasion de parler de son nouveau départ, après 8 ans de bons et loyaux services au sein de Skip The Use. L’artiste nous a donc proposé une version acoustique, mais très énergique, de son tout premier single en solo, More Than Friends ! Il s’est également fendu d’une cover de My Girl (Nirvana) qui devrait vous donner de sacrés frissons… On vous laisse découvrir ces vidéos dans le player ci-dessous et on vous dit à dimanche prochain pour un nouveau numéro du Lab Virgin Radio avec Lionel !