Mat Bastard et Peter Peter dans le Lab Virgin Radio dimanche 5 février

Le dimanche soir sur Virgin Radio vous connaissez la routine, entre 20h et minuit c'est l'heure du Lab Virgin Radio. Votre émission 100% musique présentée par Lionel avec des interviews et des lives exclusifs au programme. Ce dimanche 5 février l'animateur reçoit du beau monde avec d'un côté Mat Bastard et de l'autre Peter Peter. Le québécois était son invité mardi dernier pour un Lab Virgin Radio retransmis en direct sur Facebook. Si vous n'étiez pas devant votre écran ou si vous avez envie de revivre ce beau moment, où vous donne rendez-vous dimanche pour découvrir cette séquence. Peter Peter sort ce vendredi 3 février son troisième album studio, Noir Eden. L'occasion pour lui de se confier sur ce nouvel opus et de nous faire écouter en live ses nouvelles compositions.

Mat Bastard nous a également fait l'honneur d'un passage chez Virgin Radio. Skip The Use a annoncé sa séparation il y a quelques mois mais la bonne nouvelle c'est que son leader se lance dans une carrière solo. Cette semaine on a ainsi découvert More Than Friends, son premier single solo. L'occasion pour le chanteur de dévoiler un univers plus pop que ce à quoi il nous avait habitué avec son ancien groupe. Vous pourrez donc tout savoir ce dimanche, entre 20h et minuit sur Virgin Radio, des débuts de Mat Bastard qui nous a aussi livré une superbe performance live qu'on a très hâte de vous faire découvrir...