Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, The Defenders, The Punisher : le mariage entre Marvel et Netflix est pour le moins heureux ! Le dernier né de cette collaboration fructueuse ? Iron Fist ou l'histoire de Daniel Rand, un jeune homme que tout le monde pensait décédé qui revient doté d'une force inouïe et d'un incroyable talent pour les arts martiaux. Ses riches parents ayant disparu dans un accident d'avion, Daniel va vouloir leur faire honneur en reprenant les rennes de la prospère entreprise familiale. Une initiative qui n'est pas du goût de tous. Netflix, qui a dévoilé à l'occasion du Superbowl le premier trailer de la saison 2 de Stranger Things, a proposé, dans la foulée, la bande-annonce de Iron Fist.

Une vidéo efficace qui nous permet de retrouver Finn Jones dans le rôle titre. Les plus fins limiers - et amateurs de Game of Thrones dont une image du final de la saison 7 pourrait avoir été dévoilée - auront reconnu le jeune acteur anglais comme Sir Loras Tyrell, le jeune frère de Margaery Tyrell au destin tout aussi tragique que celui de sa sœur. A ses côtés, Marvel's Iron Fist a recruté Jessica Henwick, Rosario Dawson et Jessica Stroup pour compléter le générique de cette nouveauté Netflix attendue pour le 17 mars. Un vendredi, jour de sortie des séries de la plateforme de streaming, pour nous permettre de mieux annuler nos plans du week-end et binge watcher Iron Fist !