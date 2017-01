Martin Garrix feat Dua Lipa : Scared To Be Lonely, le clip dévoilé

Martin Garrix a été nommé meilleur DJ du monde en 2016, devenant le plus jeune DJ a atteindre cette position. En 2016, ce dernier a été à l'origine de l'un des plus gros hits de l'année avec "In The Name Of Love" en collaboration avec Bebe Rexha. S'il a dévoilé aussi trois chansons de son futur album dont la date n'a pas encore été annoncée, Martin Garrix a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et d'être encore plus productif en 2017 ! En effet, après avoir annoncé sa collaboration avec Dua Lipa, la chanteuse anglaise qui fait un carton un peu partout dans le monde, ce dernier a dévoilé aujourd'hui le clip de "Scared To Be Lonely"

Le morceau aux allures de hit est accompagné d'un clip plutôt sensuel, jonglant entre les prises dans une forêt et dans une chambre. Le titre promet de devenir un vrai hit à travers le monde et de faire bouger la planète entière dans les clubs. D'ailleurs le DJ a une fois transformé un bus en boite de nuit et risque de faire d'autres folies en 2017 ! En tout cas cette année s'annonce être de bonne augure pour le DJ de 20 ans qui est l'une des plus grandes révélations EDM de ces dernières années.