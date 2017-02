Maroon 5 : Cold, leur nouveau single dévoilé

Après I Don't Wanna Know et un clip fait de Pokémon, on se demandait sincèrement ce que Maroon 5 allait bien pouvoir imaginer pour se ré-inventer. La bande d'Adam Levine occupe les charts depuis des années et le dernier album de la formation (V) n'est clairement pas passé inaperçu - Animals, Maps ou encore Feelings en sont la preuve. Ils définissaient cet album comme le mix parfait entre leur expériences passées et leur envie de changement et ça, ils l'ont prouvé avec I Don't Wanna Know : la présence de Kendrick Lamar avait clairement apporté un plus au titre. Après tout ça, il fallait bien revenir sur le devant de la scène et pour ça, ils ont choisi Cold. C'est différent, c'est entêtant mais ça reste du Maroon 5.

Pour ce nouveau single, ils ont choisi de collaborer avec Future. Pour rappel, nous lui devons Robot Suicide, par exemple. Le titre est sexy, rythmée et teinté d'électro et de rap - le genre qui passe parfaitement un jour de Saint Valentin (on a d'ailleurs du mal à imaginer que le jour de la sortie soit un hasard). La recette est toujours la même : Adam Levine prie une fille de bien vouloir arrêter de le malmener (ce qui avouons-le, nous fait rire). Nous laisserons les fans se faire un avis mais avouons que nous ne sommes pas déçus. Autre bonne nouvelle, le clip est attendu pour le 15 février ! Après son étoile sur le Walk of Fame, Adam Levine a de quoi se réjouir !