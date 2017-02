Maroon 5 : Cold, le clip dévoilé dont vous pouvez être la star !

On vous dévoilait il y a deux jours le nouveau single "Cold" de Maroon 5, on a déjà la vidéo ! Nous voici plongés dans une grosse soirée organisée par le rappeur Future avec un Adam Levine sous acide malgré lui. Au programme, une ambiance trippante au possible avec des créatures mi animales-mi humaines, un plan à trois auquel Adam Levine échappe de justesse mais aussi des couleurs psychédéliques dans tous les sens. Sans parler du mariage sous l'eau et de Future évidemment... Autant dire que le récit de la soirée à sa femme Behati Prinsloo à son retour a de quoi la faire sourciller !

Mais ce n'est pas tout. Le groupe a décidé de s'associer à l'entreprise Vivoom, qui permet via une plateforme de médias partagés d'insérer un clip vidéo dans le clip ! Dans un communiqué de presse, Maroon 5 explique qu'"en tant que groupe, on cherche toujours des nouvelles manières marrantes de communiquer avec nos fans. La technologie de médias partagés de Vivoom permet à nos fans d'apparaître dans notre nouvelle vidéo de Cold et ensuite de la partager avec leurs amis, ce qui est vraiment génial et un truc cool qu'on voulait tester." Les scènes créées seront ainsi intégrées pendant 24 secondes dans la soirée folle d'Adam Levine, parmi les étoiles d'Hollywood Walk Of Fame. Les deux fans qui récolteront le plus de vues gagneront en bonus une guitare signée par le groupe mais aussi un coffret vinyles de la part de Maroon 5. La classe ! Pour participer, c'est par ici...