Mans Zelmerlow en tournée avec Virgin Radio à partir du 23 avril 2017

Mans Zelmerlow sera en tournée à partir du 23 avril et c'est avec Virgin Radio que cela se passe ! L'artiste est passé dans le Lab Virgin Radio il y a quelques semaine, une séquence qu'on vous invite à redécouvrir si vous n'êtes pas encore tombé amoureux du suédois. Mans Zelmerlow a remporté l'Eurovision en 2015 avec le titre Heroes. Une récompense qui lui a permis de se faire un nom à l'international. En France, il a su trouver un public et n'a pas hésité à traduire son titre Should've Gone Home en français ( Je Ne Suis Qu'un homme). Si vous voulez découvrir la pop bien troussée de Mans Zelmerlow sur scène, ne tardez pas à réserver vos places dans vos points de ventes habituels et sur internet !

Mans Zelmerlow sera à l'Aéronef ( Lille) le 23 avril, au Radiant Bellevue ( Lyon) le 24 avril, au Yoyo ( Paris) le 25 avril et au Silo (Marseille) le 26 avril. Quatre dates pour lesquelles il faudra réserver sans tarder ! L'occasion de découvrir en live son tout nouvel album, Chameleon, sorti en décembre dernier porté par le très joli Fire in the Rain. Virgin Radio sera de la partie et vous ?