Major Lazer : Run Up ft. Nicki Minaj et PARTYNEXTDOOR, la lyric video dévoilée

Le nouvel album de Major Lazer Music Is The Weapon devrait arriver incessamment sous peu, et inutile de vous préciser que c’est déjà un succès annoncé. Le monde entier a dansé sur les beats ravageurs du collectif américain, que ce soit sur Watch Out For This ou sur leur featuring avec la chanteuse danoise MØ et DJ Snake Lean On qui a battu tous les records. Le quatrième album des rois du dancehall est attendu depuis un moment déjà, on en connaît déjà le tube de l’été 2015 Cold Water avec Justin Bieber et MØ (encore une fois) dont les paroles ont été co-écrites par Ed Sheeran, mais aussi le plus récent Believer et son émouvant clip sur un réfugié syrien. À présent c’est au tour de Run Up de défendre l’opus, le titre en featuring Nicki Minaj et le canadien PARTYNEXTDOOR vient d’être mis en radio, on découvre tout de suite la lyric video !

Pour Run Up, on reste dans un registre très festif, le titre est tout à fait taillé pour agiter les dancefloor avec ses sonorités estivales et le flow inimitable de la rappeuse Nicki Minaj. Major Lazer frappe une nouvelle fois très fort, et Run Up pourrait bien s’imposer comme un des premiers tubes de cette année ! De très belles collaborations telles que The Weeknd ou encore Ariana Grande sont annoncées sur le nouvel album à venir, dont la sortie, on l’espère, est imminente ! Stay tuned pour plus d’infos sur Music is The Weapon, un des albums les plus attendus de 2017.