Major Lazer dévoile le clip émouvant de "Believer"

Depuis des années, le collectif de Diplo fait danser la planète. Si Major Lazer fait partie de ces artistes dont on attend impatiemment l'album en 2017, cela vient se confirmer encore plus aujourd'hui. Sur leur réseau social, le groupe a dévoilé hier le clip émouvant du titre "Believer", qui illustre l'horreur et le quotidien de réfugiés syriens. On vous laisse découvrir les images de cette vidéo touchante, qui montre une réalité tragique que peu de personnes s'autorisent à accepter.

C'est après avoir vu le cliché mondialement partagé du jeune garçon Omran Daqneesh âgé de 5 ans, recouvert de poussières et de sang que le réalisateur du clip, Christopher Louie, a été tristement inspiré. Accompagnée du titre de Major Lazer, qui affirmait en fin d'année que de nouvelles musiques sortiraient en janvier, la vidéo a déjà visionnée par des milliers de personnes, et les artistes comptent bien sensibiliser le monde face aux horreurs que vivent les habitants d'Alep au quotidien.