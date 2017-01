MAJOR : 593, le clip sombre et mélancolique du nouveau trio pop

Chez VirginRadio.fr on aime bien dénicher de nouveaux talents, et on vous invite à découvrir notre dernier coup de coeur MAJOR, un trio parisien et sa musique oscillant entre r’n’b alternatif et pop mélancolique. Un mélange intéressant et audacieux qui se révèle dans un premier single très sombre, rappelant à certains moments l’univers de The Weeknd (ouais, rien que ça !) Les trois musiciens proposent ici de puissantes mélodies sublimant des paroles inspirées par des histoires fictives et leurs vies personnelles. Ils ont grandi influencés par la pop culture, rendant accessible à tous leurs sons obnubilants qui risquent de vous rester dans la tête pendant un bon moment. On découvre tout de suite leur premier single 593 et son clip réalisé par Liswaya !

Le clip de 593 nous plonge dans l’esprit d’un redoutable meurtrier jusqu’à ce qu’il passe à l’acte à la manière d’un breakdown informatique. Esthétique, psychédélique et fascinant, la vidéo illustre à merveille l’univers très dark de 593 et a tous les atouts pour séduire un public de plus en plus large. MAJOR sera également en featuring sur le premier single de Jazir, un jeune producteur parisien qui pourrait lui aussi agiter prochainement la sphère musicale… Stay tuned !