Main Square Festival 2017 : Jain, Kungs, Die Antwoord... 18 nouveaux noms s'ajoutent

Après avoir annoncé tour à tour les têtes d’affiche qui sont Radiohead, System Of Down et Major Lazer, le Main Square Festival vient de lever le voile sur une grande partie du reste de sa programmation pour l’édition 2017. Cet été à Arras, vous allez également pouvoir applaudir Die Antwoord, Jain, La Femme, Biffy Clyro, Savages, Vitalic ODC Live, Kaleo, Machine Gun Kelly, Kungs, Seasick Steve, Mark Lanegan Band, Above & Beyond, Xavier Rudd, Dirtyphonics, Frank Carter & The Rattlesnakes, Don Broco, The Inspector Cluzo ou encore Highly Suspect sur scène. On appréciera encore une fois l’éclectisme de l’affiche qui devrait attirer différents publics. Rendez-vous du 30 juin au 2 juillet 2017 à la Citadelle d’Arras !

Parmi les nouveaux noms dévoilés, on notera bien sûr la présence de Jain qui récolte à elle seule trois nominations aux Victoires de la Musique 2017, le jeune prodige de l’électro Kungs qui nous a fait danser tout l’été 2016 avec This Girl, ou encore le duo Sud-Africain de rave-rap Die Antwoord qui risque de délivrer un show complètement déjanté. Si les places pour le 2 juillet avec Radiohead en headliner sont déjà toutes écoulées, bonne nouvelle, il reste encore des pass 3 jours ainsi que des tickets journées. Pour prendre vos places tant qu’il est encore temps, c’est par ici !