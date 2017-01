Mai Lan : Vampire, une nouvelle chanson avec M83 dévoilé

Mai Lan c'est un nom que tous les fans d'electro française connaissent. Celui de la chanteuse des titres Alastor ( Jabberwocky) et de nombreuses chansons de M83. En 2012 elle sort un premier album où elle chante en anglais et en français mêlant ambiance psyché, pop et hip hop. Ces chansons Easy et Les Huîtres remportent alors un joli petit succès. Mais c'est l'an dernier que la chanteuse opère son grand retour. D'abord en posant sa voix sur le très beau Alastor des poitevins de Jabberwocky puis en contribuant très largement à Junk, dernier album en date de M83.

???????????? My new single #Vampire is finally here !Check it out ➡️ https://t.co/j8OopyZX4N Ce soir Rdv à 20h dans @Qofficiel pour le Live ???? pic.twitter.com/zO1M5uRwOB — MAI LAN (@thisisMAILAN) 17 janvier 2017

Avec Vampire, Mai Lan signe un titre pop rafraîchissant, et avec l'aide d'Anthony Gonzalez donc. Ces deux là on visiblement trouvé une véritable alchimie musicale. La chanteuse apparaît sur quatre des chansons, de Junk dont le single Go ! Son deuxième album, Autopilot, devrait sortir dans quelques mois et vous pouvez également écouter les titres Haze et Technique qui en sont extraits. Mai Lan se produira sur la scène des Etoiles à Paris le 2 mars prochain.