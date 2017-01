Mai Lan dévoile le clip de Vampire

La semaine dernière on tombait amoureux de la toute nouvelle chanson de Mai Lan, Vampire, et ce n'est pas la sortie du clip qui va nous faire changer d'avis, loin de là. La chanteuse a en effet dévoilé une délicieuse vidéo, à la touche rétro où, accompagnée de ses copines, elle se régale de sang dans le parc d'un château et au bord d'une piscine. Le clip a été réalisé par la société de prod Panamaera, déjà derrière les clips Haze et Technique de Mai Lan. On vous laisse découvrir sans plus attendre cette très chouette vidéo dans le player ci-dessous.

Mai Lan a expliqué avoir écrit la chanson dans un esprit "d'egosferatrip" et qu'elle a "toujours aimé la limite étroite entre la mauvaise ambiance et la rigolade, cet espèce de demi sourire incertain. ". Effet réussi quand on voit ce clip mélange de douce terreur et rigolade morbide ! Un clip co-écrit avec M83 avec qui la chanteuse forme un duo artistique intéressant, elle a signé de nombreuses chansons de son album Junk paru en 2016. Mai Lan sortira son nouvel album au printemps et sera en concert aux Etoiles (Paris) le 2 mars prochain.