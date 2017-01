Madonna : Son discours fort anti-Trump à son arrivée au pouvoir

Madonna fait partie des célébrités qui détestent le plus Donald Trump. Alors que le nouveau président des Etats-Unis arrive officiellement au pouvoir aujourd'hui, la star se trouvait ce jeudi soir au Brooklyn Museum aux côtés de Marilyn Minter pour une soirée portant entre autres sur le rôle de l'art dans la protestation. Tout de noir vêtue avec un T-shirt où on pouvait lire le mot "féministe", elle a donné un discours d'espoir quant à l'investiture de Donald Trump : "Il nous rend en fait un énorme service, parce qu'on est désormais descendus au plus bas. On ne peut à partir de maintenant aller que plus haut, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On a deux choix, la destruction et la création. je choisis la création." Madonna a également appelé avec Marilyn Minter à la participation à la Women's March ce samedi 21 janvier à Washington : "Je n'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. La candidate la plus qualifiée jamais vue a perdu contre le candidat le moins qualifié de touts les temps et tout ça à cause de la misogynie."

Madonna, qui répondait récemment à ses détracteurs à propos de la fin de sa carrière, a ajouté de son côté qu'elle était "horrifiée" par le fait qu'Hillary Clinton ait pu perdre contre Donald Trump même si elle pense aujourd'hui que c'était nécessaire : "Je pense que Trump a gagné pour une raison, pour nous montrer combien on est paresseux, désorganisés, apathiques et à quel point on n'apprécie pas notre liberté et les droits qu'on a en tant qu'Américains à leur juste valeur. J'ai l'impression que les gens ont oublié ce qu'il y a d'écrit dans notre constitution. On dit toujours qu'il y a la nuit avant l'aube et j'ai l'impression qu'on doit en arriver là avant de pouvoir rassembler tout le monde. Alors, allons-y !" Pour finir, Madonna a expliqué pourquoi elle se considère comme une féministe : "Je crois que les femmes méritent les mêmes droits humains que les hommes et j'ai l'impression qu'on en est encore loin."