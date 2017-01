Madonna : La fin de sa carrière ? Elle répond à ses détracteurs

Agée de 58 ans, Madonna n'a pas dit son dernier mot. Elue femme de l'année par Billboard Magazine et venant de terminer le Rebel Heart Tour, la chanteuse n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Et elle le fait savoir ! Critiquée pour se montrer toujours aussi provocante à son âge, Madonna répond régulièrement à ces attaques sexistes sur les réseaux sociaux ou par le biais de discours inspirés. Elle a décidé de faire passer le message une fois de plus dans une interview accordée au magazine américain Harper's Bazaar. Sa carrière, elle l'arrêtera quand elle le voudra !

"Est-ce que quelqu'un demande à Steven Spielberg pourquoi il réalise toujours des films ? N'a-t-il pas eu déjà assez de succès ? N'a-t-il pas gagné assez d'argent ? Ne s'est-t-il pas fait un nom ? Est-ce que quelqu'un a été voir Pablo Picasso et lui a dit, « Ok, tu as 80 ans. N'as-tu pas assez peint de tableaux ? ». Non. Je suis tellement fatiguée par cette question. Je ne la comprends pas. J'arrêterai de faire tout ce que je fais quand je n'en aurai plus envie. J'arrêterai quand je n'aurai plus d'idées. J'arrêterai quand vous m'aurez enfin achevée. Qu'est-ce que vous en dites ?", a-t-elle déclaré avec répartie. La fin de la carrière de Madonna, qui twerkait il y a quelques semaines dans le Carpool Karaoké de James Corden ? Ce sera elle qui aura le dernier mot, comme pour le reste de sa carrière.