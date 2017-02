Madeon, Porter Robinson et Nathan Sykes dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

On sait que le dimanche soir n’est pas vraiment le moment de la semaine propice à la bonne humeur, c’est pourquoi Virgin Radio a trouvé de quoi vous remonter le moral avec le Lab Virgin Radio ! L’émission 100% musicale reçoit chaque semaine de prestigieux invités qui font l’actualité du moment, et après le Lab Virgin Radio spécial Creative Live Session le 19/02, place à Madeon, Porter Robinson et Nathan Sykes ce dimanche ! Présentations. Madeon et Porter Robinson c’est le duo électro prodigieux du moment à ne pas manquer. Ils sont actuellement en tournée mondiale pour le Shelter Live Tour pour présenter leur récente collaboration, et quand deux génies de la musique électronique se réunissent, le résultat ne peut être que très satisfaisant ! Ils nous joueront quelques morceaux dans les studios de Virgin Radio !

Nathan Sykes quant à lui a été révélé dans le célèbre boysband The Wanted avant de voler de ses propres ailes depuis 2014 et d’assurer les premières parties de Little Mix mais aussi Alessia Cara. Son premier album solo Unfinished Business est sorti il y a quelques mois, et son passage dans le Lab sera l’occasion idéale de nous en présenter deux trois morceaux en live et de nous en dire un peu plus au micro de Lionel. Ne manquez pas le Lab Virgin Radio ce dimanche de 20h à minuit, la plus belle des façons de finir votre semaine en musique !