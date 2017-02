Madeon et Porter Robinson offrent un live impressionnant à l'Olympia (report)

Quand notre fierté nationale Madeon rencontre Porter Robinson, un autre jeune prodige de la musique électronique qui avait été désigné artiste de l’année en 2015 par MTV, cela donne lieu à l’une des collaborations les plus excitantes de ces dernières années. Les deux artistes de respectivement 22 et 24 ans ont sorti l’inattendu single Shelter l’été dernier, suivi de l’annonce d’une tournée Shelter Tour en Amérique du Nord. On avait été un petit peu déçu que le nouveau duo que tout le monde s’arrache ait boudé la France, mais heureusement une date française à Paris a été programmée hier soir jeudi 9 février dans la mythique salle de l’Olympia. VirginRadio.fr ne pouvait bien sûr pas louper l’évènement, Madeon ayant été de plus magnifique pour la dernière soirée Electroshock à Strasbourg. On vous raconte les détails de ce live impressionnant !

Madeon x Porter Robinson #shelterlivetour une énorme claque. Quel show ! ???????????? Une photo publiée par Robin Correia (@robincorreia) le 9 Févr. 2017 à 15h54 PST

La dernière fois qu’on avait vu Madeon en concert, c’était aux Vieilles Charrues 2015. Le souvenir est impérissable tant le jeune artiste avait assuré et délivré un live prodigieux qui a mis tout Carhaix d’accord. Du coup, à l'idée de ce nouveau live de Madeon on était plutôt excité mais un peu anxieux tout de même, et s’il avait perdu de son génie sur scène après toutes ces années ? Et si la présence de Porter Robinson allait altérer la performance live de l’artiste breton qui était à la fois sensationnelle mais aussi avec une dimension intimiste du fait qu’il soit seul sur scène ? Que nenni, hier soir Madeon et Porter ont été impressionnants. Il y avait cette espèce de complémentarité entre eux, leurs pads et autres instruments se répondaient, et c’était comme si Porter Robinson élevait Madeon vers un live encore plus gargantuesque. Il y a apportait cette touche américaine, cette touche du show à tout prix.

On en a pris plein les yeux à l’Olympia hier soir, la scénographie se présentait sous la forme d’une installation de led qui occupait en long et en large le fond de scène, avec des projections de leur clip Shelter et des jeux de lumière merveilleux. Ça ne s’arrêtait jamais et on avait rarement vu un décor aussi travaillé ! Hugo n’est plus le Madeon un peu réservé qu’on connaissait, même s’il ne va pas jusqu’à slamer dans le public torse nu, on le sentait plus assuré, plus à l’aise, il s'est même emparé du micro sur plusieurs chansons (Shelter, Home…) Le duo n'aura jouer que peu de morceaux en entier, tant leur répertoire est grand, mais tout se mixait, tout s’enchaînait avec une perfection certainement travaillée des semaines durant. Ils sont jeunes certes, mais quel talent et minutie !

Madeon x Porter Robinson. Magic ! Une photo publiée par Benjamin (@bencouronne) le 9 Févr. 2017 à 13h40 PST

On aura particulièrement apprécié de (re)voir en live le mashup Pop Culture, ses trentaines de titres emblématiques de la pop culture en un seul morceaux et ses quelques 30 millions de vues sur YouTube. Mais aussi et surtout le rappel de Shelter où Madeon a chanté en acoustique accompagné de Porter Robinson au clavier. Le genre de moment magique en concert, qui nous a plongé dans une ambiance intimiste inattendue. Après une heure et demi de set environ, les deux artistes nous ont quitté sous l'ovation du public qui s’en remet encore difficilement. Pour preuve, les vidéos du concert et des commentaires enthousiastes continuent d’être postées sur l’évènement Facebook du concert...